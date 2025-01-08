Adı Al-Nassr ile anılıyordu: Fenerbahçe'den rekor teklife yanıt!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:33

Fenerbahçe'de Al Nassr'ın peşinde olduğu Youssef En-Nesyri'nin akıbeti merak konusuydu.

Suudi Arabistan ekibinin, sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı 35 milyon Euro'luk oldukça cazip teklif değerlendirildi. Son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan ve takımdan ayrılmak istemeyen En-Nesyri'yi Fenerbahçe'nin de bırakmaya niyeti olmadığı iddia edildi.

REKOR TEKLİF REDDEDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Al Nassr'ın En-Nesyri için 35 milyon Euro'luk rekor teklifine rağmen bu transferi rafa kaldırdı.

Kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek isteyen En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.