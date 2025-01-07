İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilere iki futbolcusundan iyi haber geldi.
SAINT-MAXIMIN VE OĞUZ AYDIN TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlıklarını atlatan Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın idmanda takımla çalıştı.
Dominik Livakovic ise yarın ya da perşembe günkü antrenmanda takıma katılacak.
Etiketler: #fenerbahçe #Allan Saint-Maximin #Oğuz Aydın
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