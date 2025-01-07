İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:15

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:15

Fenerbahçe çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilere iki futbolcusundan iyi haber geldi.

SAINT-MAXIMIN VE OĞUZ AYDIN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlıklarını atlatan Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın idmanda takımla çalıştı.

Dominik Livakovic ise yarın ya da perşembe günkü antrenmanda takıma katılacak.