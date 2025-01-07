İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın takımla çalışmalara başladı.

İki yıldızdan Fenerbahçe'ye müjde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:15

Fenerbahçe çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilere iki futbolcusundan iyi haber geldi.

SAINT-MAXIMIN VE OĞUZ AYDIN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlıklarını atlatan Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın idmanda takımla çalıştı.

Dominik Livakovic ise yarın ya da perşembe günkü antrenmanda takıma katılacak.


Etiketler: #fenerbahçe #Allan Saint-Maximin #Oğuz Aydın

İlgili Haberler

İsimleri Galatasaray ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Berke Özer ve Ahmed Kutucu hamlesi!

İsimleri Galatasaray ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Berke Özer ve Ahmed Kutucu hamlesi!
İddialara yanıt verdi: Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

İddialara yanıt verdi: Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!

Fenerbahçe Medicana deplasmanda set vermedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler