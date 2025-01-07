Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'nın PGE Grot Budowlani Lodz takımını deplasmanda 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Polonya'nın PGE Grot Budowlani Lodz takımını deplasmanda 3-1 yendi.
Lodz Spor Salonu'ndaki mücadeleden 25-21, 19-25, 13-25 ve 24-26 setler sonunda 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla hem grup liderliğini hem de çeyrek finali garantiledi.
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