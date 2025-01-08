Fenerbahçe ile anılıyordu: Avrupa devinden Khusanov'a kanca!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 08.01.2025 - 09:36

Fransa Ligue 1 ekipleriden Lens'in geçen sezon 100 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Abdukodir Khusanov, bir sezonluk performansıyla devlerin dikkatini çekti.

Kış transfer döneminin başında Özbek futbolcu Fenerbahçe ile anılmıştı. Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşme aşamasına geçilmemişti.

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, Khusanov için devreye girdi. Madrid'in yanı sıra Manchester City de 20 yaşındaki oyuncu için devrede.

Real Madrid, istediği şartlara Lens'i ikna edebilirse genç futbolcuyu kadrosuna katacak.