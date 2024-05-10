Adı Avrupa devleri ile anılıyordu: Amorim'den Sporting Lizbon kararı!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 17:08

Güncelleme: 10.05.2024 - 17:08

Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, önce Liverpool, ardından West Ham United ve şimdi de Manchester United ile anılıyor.

Söylentiler karşısında "Sporting Lizbon'da kalacağım" diyen Ruben Amorim, "Bunlar söylenti. Takımın ve oyuncuların kalitesi de yardımcı oluyor ama kesinlikle İngiltere'ye giden bir uçağa binmeyeceğim, hepsi bu. Ben Sporting'in teknik direktörüyüm, hepsi bu, söylentilere odaklanmam" açıklama yaptı.

Amorim, "Gelecekte ne olacağını kontrol edemeyiz ama ben Sporting'deki işime odaklanmış durumdayım. Geçmişte yaptığım hataları gelecekte kesinlikle yapmayacağım. Sizler [gazeteciler] bile işinize devam edip etmeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Benim odak noktam Sporting'de kalmak ve gelecek sezonu en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMEM VAR, YENİ BİR ŞEY YOK"

Portekizli genç ve başarılı teknik adam, "Durumumla ilgili olarak, ben Sporting'in teknik direktörüyüm, bir sözleşmem var, yeni bir şey yok, bu yüzden işimi yapmaya devam edeceğim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.