Ruben Amorim'den Liverpool iddialarına yanıt!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Sporting'de Teknik Direktör Ruben Amorim, Liverpool'la anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 19:25
Ruben Amorim'den Liverpool iddialarına yanıt!
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Portekiz Süper Ligi takımlarından Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim, ligde yarın oynayacakları Gil Vicente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Amorim, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'la anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.

Tek amacınının Sporting'le şampiyonluklar kazanmak olduğunu belirten Amorim şu ifadeleri kullandı, "Hiçbir görüşme olmadı. Tek istediğim şey Sporting'le şampiyonluk yaşamak. Hiçbir şey bunu değiştirmeyecek. Sporting'in teknik direktörüyüm, herhangi bir takımla görüşme yapmadım ve anlaşmadım. Bunun hakkında konuşmayacağım. Hep aynı sorularla karşı karşı kalıyorum. Amacımız burada şampiyonluklar kazanmak. Şampiyonluğu kazanacağımızı garanti edemem. Burada kalacağımı da garanti edemem."

NE OLMUŞTU?

Jürgen Klopp'la sezon sonunda yollarını ayıracak Liverpool'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de kalacağını açıklamasının ardından diğer adaylara yönelen Liverpool'un Ruben Amorim'le anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde sözlü olarak anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.

SÖZLEŞMESİNİN SON 2 YILINDA

Teknik direktörlük kariyerine Casa Pia'da başlayan Ruben Amorim'in Sporting'le kontratı 2026'da sona eriyor.

Mart 2020'den bu yana Portekiz ekibinin başında yer alan Ruben Amorim'in sözleşmesinde Portekiz dışındaki kulüpler için 20 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.


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