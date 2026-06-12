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Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Okan Buruk'tan Victor Osimhen sorusuna yanıt

Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Okan Buruk'tan Victor Osimhen sorusuna yanıt

12.06.2026 23:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Okan Buruk'tan Victor Osimhen sorusuna yanıt

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte transfer çalışmaları ve Victor Osimhen hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin konuşan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Osimhen konusunda gelen soruya da yanıt verdi.

"TRANSFERLER OLACAK"

"Ciddi bir transfer geliyor mu bu sene Galatasaray'a?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer çalışmalarımız sürüyor tabii ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz.

Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, şu an daha başı.

Şu anda Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı değişti, o yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler olacak tabii ki."

OSIMHEN SORUSUNA YANIT

Kendisine yöneltilen "Osimhen'in transferi çok konuşuldu. Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?" sorusuna da cevap veren Buruk, şu açıklamayı yaptı:

"Bize öyle bir konu gelmedi. Şu anda bir şey yok. Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah."

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