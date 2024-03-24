Adı Azerbaycan ile anılıyordu: Rıza Çalımbay'dan iddialara yanıt!
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı Azerbaycan Milli Futbol Takımı ile anılıyordu. Deneyimli hoca, Azerbaycan iddialarına ilişkin basın mensuplarına konuştu.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Rıza Çalımbay'ın adı son dönemde Azerbaycan Milli Takımı'yla anılıyordu. Daha önce Azerbaycan iddialarını doğrulayan deneyimli teknik direktör, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.
AZERBAYCAN İDDİALARI
Azerbaycan'la henüz resmi temas kurmadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından dolayı dönüş yapamadım" sözlerini sarf etti.
EN CİDDİ TEKLİF
Öte yandan Rıza Çalımbay bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını kaydetti.
61 yaşındaki teknik direktör, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.
Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.
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