Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e özel istek!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile görüşerek hücuma katkı göstermesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:15
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e özel istek!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, vatandaşı Gedson Fernandes ile bir görüşme yaptı. Portekizli teknik direktör, oyuncusundan hücuma daha fazla katkı vermesini söyledi.

36 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes bu sezon beklenen performansı gösteremedi. 36 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 2 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi.

ERNEST MUÇİ İLE YAKIN OL MESAJI

Fernandes’in savunma performansından memnun olan Santos, vatandaşına hücumda Ernest Muçi ile forvet oyuncularına daha yakın oynamasını gerektiğini belirtti.


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