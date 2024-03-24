Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e özel istek!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ile görüşerek hücuma katkı göstermesini istedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, vatandaşı Gedson Fernandes ile bir görüşme yaptı. Portekizli teknik direktör, oyuncusundan hücuma daha fazla katkı vermesini söyledi.
36 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes bu sezon beklenen performansı gösteremedi. 36 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 2 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi.
ERNEST MUÇİ İLE YAKIN OL MESAJI
Fernandes’in savunma performansından memnun olan Santos, vatandaşına hücumda Ernest Muçi ile forvet oyuncularına daha yakın oynamasını gerektiğini belirtti.
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