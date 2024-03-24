Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e özel istek!

Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:15

Güncelleme: 24.03.2024 - 10:15

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, vatandaşı Gedson Fernandes ile bir görüşme yaptı. Portekizli teknik direktör, oyuncusundan hücuma daha fazla katkı vermesini söyledi.

36 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes bu sezon beklenen performansı gösteremedi. 36 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 2 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi.

ERNEST MUÇİ İLE YAKIN OL MESAJI

Fernandes’in savunma performansından memnun olan Santos, vatandaşına hücumda Ernest Muçi ile forvet oyuncularına daha yakın oynamasını gerektiğini belirtti.