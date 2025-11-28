Adı Benfica ile anılıyordu... Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservisini belirledi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'nın durumunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, "Rafa'nın menajerinden 3 milyon Euro'yu getireyim, bizi bırakın şeklinde komik bir talep geldi. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler" ifadelerini kullanmıştı.

Portekiz basınından Record'da yer alan haberde ise, Serdal Adalı'nın açıklamalarına oldukça ters düşecek bir iddia öne sürüldü.

Habere göre, Beşiktaş, Rafa Silva'yı serbest bırakmak için 5 milyon Euro talep etti. Ancak Rafa Silva bedelsiz ayrılmak için kulübe baskı yapıyor.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi de Adalı'nın açıklamalarına, "Beşiktaş, bonservissiz aldığı, 32 yaşında ve sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kalan bir oyuncu için 15 milyon Euro talep ettiğini belirtmiştir" cevabını vermişti.

Haberde ayrıca, "Taraflar arasındaki bu görüş ayrılıklarına rağmen, kanat oyuncusuna artık daha fazla polemik yaratmaması tavsiye ediliyor. Şimdilik de buna uyacak gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Benfica'nın Rafa Silva transferi için pusuda beklediğinin de altı çizildi.