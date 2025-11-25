Antrenmanlara katılmamıştı: Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliğinin üzüntüsü sürerken takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva konusunda da bekleyiş devam ediyor.

Geçen hafta ayrıntılı bir şekilde MR'a giren Portekizli yıldızda herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklanırken ağrılarının devam ettiğini yinelemesi nedeniyle yeni bir tedavi programı planlanmıştı. 4 günlük programı tamamlayan Rafa Silva, bu süreçte takımın idman saatlerinden farklı zamanlarda tedavi oldu.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

HT Spor'un haberine göre; bireysel çalışmalara dün başlayan tecrübeli futbolcunun durumu sağlık heyeti tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

2 Kasım'da Fenerbahçe ile oynanan derbiden bu yana ağrılarını gerekçe göstererek idmana çıkmayan Rafa Silva, takımdan ayrılma isteği konusunda geri adım atmazken siyah-beyazlı kulüp hukuki yaptırımlar için sağlık heyetinin son raporunu bekliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.