Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Igor Tudor, İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, İstanbul'a geldi. Tudor'un Beşiktaş ile görüşeceği iddia edildi.
Adı sıklıkla Beşiktaş ile anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'A GELDİ
DHA'nın haberine göre; Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İDDİASI
Geçen hafta Hırvat basınında yer alan haberlerde; Beşiktaş'ın teknik heyete, uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i katmasının ardından Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçmesinin beklendiği ifade edilmişti.
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