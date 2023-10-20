Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Igor Tudor, İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, İstanbul'a geldi. Tudor'un Beşiktaş ile görüşeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:33
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Igor Tudor, İstanbul'a geldi!
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Adı sıklıkla Beşiktaş ile anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELDİ

DHA'nın haberine göre; Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İDDİASI 

Geçen hafta Hırvat basınında yer alan haberlerde; Beşiktaş'ın teknik heyete, uzun yıllardır Tudor'un ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i katmasının ardından Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçmesinin beklendiği ifade edilmişti.


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