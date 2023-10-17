Yardımcıları kadroya eklenmişti: Igor Tudor'a Süper Lig kancası!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:48

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için en büyük adayın Igor Tudor olduğu iddia edildi.

YARDIMCILARI TEKNİK KADROYA EKLENMİŞTİ

Burak Yılmaz’ın teknik sorumluluğu üstlendiği siyah-beyazlıların, Hırvat çalıştırıcıyı Galatasaray derbisinden sonra açıklama ihtimali bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş teknik heyetine geçen hafta Tudor’un geçmişte yardımcılığını üstlenen Hari Vukas ve Toni Modric dahil olmuştu.