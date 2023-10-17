Yardımcıları kadroya eklenmişti: Igor Tudor'a Süper Lig kancası!
Şenol Güneş ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Hırvat teknik direktör Igor Tudor'u göreve getireceği ileri sürüldü.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için en büyük adayın Igor Tudor olduğu iddia edildi.
YARDIMCILARI TEKNİK KADROYA EKLENMİŞTİ
Burak Yılmaz’ın teknik sorumluluğu üstlendiği siyah-beyazlıların, Hırvat çalıştırıcıyı Galatasaray derbisinden sonra açıklama ihtimali bulunduğu kaydedildi.
Beşiktaş teknik heyetine geçen hafta Tudor’un geçmişte yardımcılığını üstlenen Hari Vukas ve Toni Modric dahil olmuştu.
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