Yardımcıları kadroya eklenmişti: Igor Tudor'a Süper Lig kancası!

Şenol Güneş ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Hırvat teknik direktör Igor Tudor'u göreve getireceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:48
Yardımcıları kadroya eklenmişti: Igor Tudor'a Süper Lig kancası!
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Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için en büyük adayın Igor Tudor olduğu iddia edildi.

YARDIMCILARI TEKNİK KADROYA EKLENMİŞTİ 

Burak Yılmaz’ın teknik sorumluluğu üstlendiği siyah-beyazlıların, Hırvat çalıştırıcıyı Galatasaray derbisinden sonra açıklama ihtimali bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş teknik heyetine geçen hafta Tudor’un geçmişte yardımcılığını üstlenen Hari Vukas ve Toni Modric dahil olmuştu.


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