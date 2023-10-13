Igor Tudor iddiası: 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu'
Genel kurula kadar takımı Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş için Igor Tudor iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Lugano yenilgisi sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş görevinden istifa ederken, Siyah-Beyazlılar İstanbulspor maçına Burak Yılmaz yönetiminde çıkmıştı.
Öte yandan Beşiktaş dün yaptığı açıklamada yardımcı antrenörlük görevine Hari Vukas, atletik performans antrenörlüğüne ise Toni Modric'in getirildiğini duyurdu.
IGOR TUDOR İDDİALARI
Siyah-Beyazlılardan yapılan bu açıklama sonrası Igor Tudor iddiaları ayyuka çıktı. Öyle ki hem Hari Vukas hem de Toni Modric yıllarca Igor Tudor'un yardımcılığını yapmış isimler.
"BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ IGOR TUDOR OLDU"
Bu arada Hırvatistan basınından Danas, Igor Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçtiğine dair net ifadeler kullandı. Haberde "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.
Haber detayında bir zamanlar Slaven Bilic'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı Igor Tudor'un devralacağı kaydedildi ve Siyah-Beyazlıların dün yaptığı paylaşıma değinildi.
KARABÜKSPOR VE GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMIŞTI
Yine haberde Beşiktaş'ın, Igor Tudor'un Türkiye'de çalıştırdığı 3. kulüp olacağı hatırlatıldı. 45 yaşındaki teknik direktör daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- İlber Ortaylı tarafından önerilen 26 film!
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- Çocuğa cinsel istismara tahliye!
- Mustafa Şentop ile baskı kurmaya mı çalıştılar?
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi
- Erdoğan 'montaj'ı unuttu
- Bir festival yasağı daha!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!