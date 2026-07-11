Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Juventus'ta Dusan Vlahovic gelişmesi

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlıların uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından son olarak Vlahovic transferinde Beşiktaş'ı üzecek bir iddia gündeme geldi.

Sırp golcünün Beşiktaş'ın teklifini beklemeye alarak yeniden Torino ekibi ile yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü.

Tuttosport'un haberine göre, Juventus'un ise Vlahovic ile yeniden sözleşme imzalama konusunda temkinli davrandığı ve Randal Kolo Muani'nin transfer sürecine göre hareket edeceği belirtildi.

Haberde ayrıca Vlahovic'in Juventus'a tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek olduğu da vurgulandı.