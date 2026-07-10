Beşiktaş, Mattersburg karşısında yeni transferiyle güldü

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg ile karşı karşıya geldi.
Pappelstadion'da 35'er dakikadan iki devre halinde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, yaz transfer döneminde kadroya katılan İlhan Fakılı kaydetti.
Siyah-beyazlı ekip, kamp programı kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında ise bugün TSİ 19.30'da Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek.