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Beşiktaş, Mattersburg karşısında yeni transferiyle güldü

Beşiktaş, Mattersburg karşısında yeni transferiyle güldü

10.07.2026 19:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Mattersburg karşısında yeni transferiyle güldü

Beşiktaş, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u 1-0 mağlup etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Mattersburg ile karşı karşıya geldi.

Pappelstadion'da 35'er dakikadan iki devre halinde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, yaz transfer döneminde kadroya katılan İlhan Fakılı kaydetti. 

Siyah-beyazlı ekip, kamp programı kapsamındaki dördüncü hazırlık maçında ise bugün TSİ 19.30'da Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek.

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