Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Mats Hummels'ten 'Kartal' pozu!
Transferde adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki Alman futbolcu Mats Hummels, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
Borussia Dortmund'dan ayrılan ve ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Alman savunmacı Mats Hummels, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
İspanya'da tatilini sürdüren Hummels, Kartal pozu verdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.
Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF İDDİASI
Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı ileri sürülmüştü. Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyor. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.
40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Önceki sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Spor Haberleri
- Portekizli yıldızdan milli takıma büyük övgü!
- Alman yıldızdan 'Kartal' pozu!
- Fenerbahçeli oyuncudan iddialara yanıt!
- Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
- Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Levent Mercan için Galatasaray itirafı!
- Levent Mercan'dan Fatih Karagümrük'e veda!
- Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Filenin Sultanları yarı final için sahada!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Kaya Sabancı kimdir?
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Köpeği istismar ederken yakalandı