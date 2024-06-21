Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Mats Hummels'ten 'Kartal' pozu!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 19:50

Güncelleme: 21.06.2024 - 19:50

Borussia Dortmund'dan ayrılan ve ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Alman savunmacı Mats Hummels, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

İspanya'da tatilini sürdüren Hummels, Kartal pozu verdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı.

Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF İDDİASI

Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı ileri sürülmüştü. Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği öne sürülüyor. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Önceki sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.