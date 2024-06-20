Beşiktaş'tan İspanyol savunmacıya kanca!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 24 yaşındaki İspanyol stoper Jose Copete için harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 20:19
Beşiktaş'tan İspanyol savunmacıya kanca!
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Giovanni van Bronckhorst sonrası yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş stoper takviyesi için harekete geçti.

HEDEF İSPANYOL STOPER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Mallorca forması giyen Jose Copete için harekete geçti.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, 24 yaşındaki İspanyol stoper ile ilgilendiği söylendi.

Resmi adımların ise yakın zamanda beklendiği iddia edildi.

27 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 27 resmi maça çıkan Jose Copete bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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