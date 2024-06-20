Yusuf Sarı'dan Beşiktaş itirafı: 'Belki de Adana Demirspor...'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:02

Güncelleme: 20.06.2024 - 10:02

Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla mücadele eden milli futbolcu Yusuf Sarı, sürpriz bir transfer itirafında bulundu.

Fransız basınından So Foot'a konuşan Sarı, transfer teklifleri aldığını ve gerçekleşmediğini söyledi.

SARI'DAN BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Yusuf Sarı yaptığı açıklamada, "Önceki sezon çok istikrarlı bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Daha önce Nice, Lyon, Marsilya, Rennes ve Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Belki de Adana Demirspor, büyük bir bonservis bedeli bekliyordu, bilemiyorum'' dedi.

Geride kalan sezon 30 maça çıkan Yusuf Sarı, 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.