Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş iddiası: 'Devam etmeyi düşünselerdi...'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:28

Güncelleme: 05.02.2024 - 10:28

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak olası futbolculara değinen ünlü yorumcu, siyah-beyazlıların 2 yıldızıyla ilgili konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNSELERDİ"



Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'a dair konuşan Dilmen, iki futbolcunun da takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Cenk Tosun

"Salih Uçan ve Cenk Tosun Beşiktaş'ta devam etmeyi düşünselerdi bugüne kadar imza atarlardı" diyen Rıdvan Dilmen, sözlerini "Umarım yanılırım" diyerek tamamladı.

Rıdvan Dilmen, sezon başında Ahmet Nur Çebi döneminde de iki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanmak istendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlattı.

Salih Uçan

"KESİNLİKLE KALMASI GEREKİYOR"



Şubat ayına gelinmesine karşın Salih ve Cenk ile hala sözleşme imzalanmamasından dolayı iki futbolcuyla yolların ayrılabileceği ifade eden Dilmen, "Salih Uçan'ın kesinlikle kalması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen sözlerini "Ben kalma ihtimallerini düşük görüyorum" diyerek noktaladı.