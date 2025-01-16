Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Viborg'dan Serginho için transfer açıklaması!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:11

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takıma yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürüüyor. Milot Rashica ve Can Keleş dışında kadrosunda orijinal kanat hücumcusu bulundurmayan siyah beyazlılar, önceliğini bu pozisyona vermiş durumda.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİM SERGINHO

Kanat transferi için Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Danimarka'nın Viborg takımında forma giyen Sergio Pereira Andrade (Serginho) oldu. Siyah beyazlıların yanı sıra LaLiga'dan Espanyol'un da ilgilendiği Yeşil Burun Adalı futbolcunun geleceği hakkında kulübünden önemli bir açıklama geldi.

"SERGINGHO'NUN BÜYÜK KULÜPLERİN LİSTESİNDE YER ALMASI BENİ ŞAŞIRTMAZ"

Viborg Sportif Direktörü Mads Agesen, Danimarka basınından Bold'da yer alan açıklamasında; "Söylentiler çıktığında çok fazla yorum yapmamayı tercih ederim, ancak Serginho'nun Viborg'dan daha büyük kulüplerin listelerinde yer alması beni şaşırtmaz" diye konuştu.

"DANİMARKA'NIN EN İYİ KANAT OYUNCULARINDAN"

Mads Agesen, 23 yaşındaki futbolcunun sonbaharın bir kısmında sakat olmasına rağmen, üstüne koyduğu üretkenlikle Danimarka Süper Ligi'nin en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını söyledi.

SATILACAK MI, SÖZLEŞMESİ Mİ UZATILACAK?

Agesen, Serginho'nun sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ereceğinin hatırlatılarak "Onunla sözleşme uzatmak istiyor musunuz? Yoksa bu dönemde mi, yaz transfer döneminde mi satılmalı?" sorusunun sorulması üzerine "Menajeri ile hem kısa hem de uzun vadeli planlar konusunda iyi bir diyaloğum var. Hiç kimsenin öngörmediği bazı olasılıklar ortaya çıkabilir. Transfer dönemi devam ettiği sürece ona odaklanıyoruz. Eğer transfer dönemi bittikten sonra burada olursa sözleşme uzatma konusunda diyaloğumuz devam edecek" yanıtını verdi.

500 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

Belenenses, Sacavenense ve Benfica altyapılarında forma giyen Serginho, Estoril ve Oliveirense'de A takım seviyesinde mücadele ettikten sonra Temmuz 2023'te 500 bin Euro bonservis bedeliyle Viborg'a transfer oldu.

45 MAÇTA 5 GOL, 19 ASİST

Danimarka takımında toplam 45 maça çıkan futbolcu, 5 kez fileleri havalandırırken 19 defa da asist yaptı. Serginho'nun bu sezon 15 maçta 3 gol, 13 asisti bulunuyor.