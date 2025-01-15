Beşiktaş'tan 3 futbolcu için ayrılık kararı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:32

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda siyah-beyazlılarda 3 futbolcu gözden çıkarıldı.

İSİMLER BELİRLENDİ

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik ekibin raporu dahilinde gönderilecek isimleri de belirledi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş; Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain ve Arthur Masuaku ile yollarını ayırıyor.

Nantes kulübü başta olmak üzere Fransa ve İtalya'dan bazı takımlar Jean Onana'ya talip. Championship ekiplerinin kıskacında olan Alex Oxlade-Chamberlain ile yakın zamanda görüşmelerin başlayacağı haber detayında yer aldı. Arthur Masuaku ise Yunanistan'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.