Beşiktaş'tan 3 futbolcu için ayrılık kararı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın 3 futbolcu ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda siyah-beyazlılarda 3 futbolcu gözden çıkarıldı.
İSİMLER BELİRLENDİ
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik ekibin raporu dahilinde gönderilecek isimleri de belirledi.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş; Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain ve Arthur Masuaku ile yollarını ayırıyor.
Nantes kulübü başta olmak üzere Fransa ve İtalya'dan bazı takımlar Jean Onana'ya talip. Championship ekiplerinin kıskacında olan Alex Oxlade-Chamberlain ile yakın zamanda görüşmelerin başlayacağı haber detayında yer aldı. Arthur Masuaku ise Yunanistan'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.
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