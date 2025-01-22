Adı büyük kulüpler ile anılıyordu: Göztepe'den Romulo kararı!
Süper Lig ekibi Göztepe, transferde adı büyük kulüpler ile anılan Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Göztepe, Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
Satın alma opsiyonu kullanılan Brezilyalı oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
İzmir ekibi, Romulo için Athletico Paranaense'ye 2,5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi.
GÖZTEPE'NİN AÇIKLAMASI
Göztepe yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Rômulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe'mizde! Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
18 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Göztepe formasıyla 18 maça çıkan Romulo, 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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