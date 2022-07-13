Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti
27 yaşındaki İngiliz sol kanat futbolcusu Raheem Sterling, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City’den ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transferi gündemde olan Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, kulübüne veda mesajı yolladı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki oyuncu, "Yedi sezon. On bir kupa... Hayat boyu unutulmayacak anılar. Teknik ekip, yıllar içindeki gelişimimde önemli rol üstlendi. Takım arkadaşlarım, stadı paylaştığım kişilerin çok ötesine geçti. Kulübün diğer çalışanları, yönetim ve taraftarlar beni yorulmadan destekledi. Manchester City ile ilişkisi olan herkes; size duyduğum saygı daha fazla olamazdı. Ne yolculuk oldu ama... Manchester'a geldiğimde 20 yaşında bir çocuktum ama bugün bir erkek olarak buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.
What a journey pic.twitter.com/beX13AOOsj— Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, City ile sözleşmesinin son yılına giren Sterling için Chelsea, 45 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
City formasıyla 337 karşılaşmada görev alan İngiliz kanat oyuncusu, 131 gol ve 94 asiste imza attı. Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 77 maçta 19 kez ağları sarstı.
Video Haberler
- Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Termik santralden çıkan dumanlar pes dedirtti!
- Acil serviste ortalık karıştı
- 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme
- Sarıyer'de virajı alamayan otomobil kaza yaptı
- Onur Akay: 'Hıncal Uluç'un durumu çok ağır'
- Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu yakalandı
- Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!
- Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'
- Benzine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar
- TESK'ten sigara zammı açıklaması