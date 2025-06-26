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Adı Como ile anılıyordu: Alvaro Morata'nın transferinde yeni gelişme!

Adı Como ile anılıyordu: Alvaro Morata'nın transferinde yeni gelişme!

26.06.2025 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Como ile anılıyordu: Alvaro Morata'nın transferinde yeni gelişme!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol oyuncu Alvaro Morata'nın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Como ile transferde anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, kariyerini İtalya'dan Como'da sürdürmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı İspanyol yıldız, Como ile yaptığı görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Como'nun, Morata için sözleşmeyi hazırladığı ifade edildi.

GALATASARAY'DAN HABER BEKLENİYOR

İtalyan ekibin, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray ve Milan'dan haber beklediği kaydedildi. Galatasaray ve Milan arasında 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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