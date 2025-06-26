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Yeni formalar satışa çıktı: Galatasaray'dan Victor Osimhen hamlesi!

Yeni formalar satışa çıktı: Galatasaray'dan Victor Osimhen hamlesi!

26.06.2025 13:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Yeni formalar satışa çıktı: Galatasaray'dan Victor Osimhen hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray 2025-2026 sezonunda kullanacağı yeni formalarını tanıttı. Sarı-kırmızılıların mağazasında satışa çıkan formalar arasında Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in forması da yer aldı

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve satışa sundu. Galatasaray'da yeni formalar arasında Osimhen'in forması da yer aldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı takımın bu hamlesi Nijeryalı futbolcu için yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği yönünde yorumlandı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki golcü futbolcu, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.


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