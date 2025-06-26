Galatasaray 5 yıldızlı formalarını resmen tanıttı: Fiyatları belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 2025/2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Sarı-kırmızılı takımın bir video ile tanıttı formaları klasik parçalı ve beyaz olarak taraftarların beğenisine sunuldu.





OKAN BURUK VE FUTBOLCULAR TANITTI

Formalar Galatasaray'ın resmi mağazası GS Store'da 4499 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Galatasaray’ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, 5. yıldız başarısı ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılı kampanyanın ilhamını oluşturdu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği kampanya filminde; Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın futbol takımından Berna Yeniçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sané, video içinde piksel art tekniğiyle sürpriz bir şekilde yer buldu. Filmin enerjisine sevilen rap sanatçısı Uzi de sürpriz bir katkı sağladı.





PARÇALI FORMA YENİDEN SAHADA

Galatasaray’ın 120 yıllık kültürünün sembollerinden biri olan klasik parçalı tasarım, bu sezon taraftarla yeniden buluştu. İç saha formasının ense kısmında yer alan “İlklerin ve Enlerin Takımı” yazısı, kulübün köklü tarihine gönderme yapıyor.

UEFA ZAFERİNE ÖZEL DEPLASMAN FORMASI

Deplasman Forması, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000’de kazandığı UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel olarak hazırlandı. Unutulmaz UEFA kupası finalinden ilham alınan formanın ense bölümünde yer alan “23:19:32” ayrıntısı, Popescu’nun unutulmaz penaltısının ağlarla buluştuğu saat, dakika ve saniyeye işaret ediyor.





ALTERNATİF FORMA YOLDA

2025/26 sezonu forma koleksiyonu, lansmanda tanıtılan iç saha ve deplasman formalarıyla sınırlı kalmayacak. Galatasaray’ın “Alternatif Forması”, kampanyanın ikinci ayağı olarak daha sonra duyurulacak.

DÜNYA DEVLERİYLE AYNI TEKNOLOJİYE SAHİP

Yeni sezon formaları, üç farklı versiyonla satışa sunuluyor: Taraftar forması (dryCELL teknolojisi), replika forma (dryCELL teknolojisi) ve futbolcuların sahada giydiği maç forması (ULTRAWEAVE teknolojisi).





PUMA’nın en gelişmiş forma teknolojisi olan ULTRAWEAVE, Galatasaray’ın yanı sıra Manchester City, AC Milan ve Borussia Dortmund gibi dünya devleri tarafından da tercih ediliyor.