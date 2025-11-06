Adı da yaşı da sahte çıktı... Süper Lig'de de forma giyen Carlos Ponck gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 14:45:00
Portekiz'in AVS takımına transfer olan Carlos Ponck'un doğum tarihi ve adının gerçek olmadığı ve belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı ileri sürüldü. Carlos Ponck, Süper Lig'de Başakşehir ile Rizespor'da da oynamıştı.

Bir dönem Başakşehir ile Rizespor formaları da giyen ve turuncu lacivertli takımla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Carlos Ponck, belgede sahtecilik suçundan gözaltına alındı. Geçen salı günü Portekiz'in AVS takımına transfer olan Ponck'un gerçek doğum tarihinin ve adının farklı olduğu ortaya çıktı.

AVS'in Portekiz Futbol Federasyonu'na yaptığı kayıtta, oyuncunun gerçek adı Carlos Rodrigues da Silva değil, Carlos Israel Latina da Silva görünüyor. Federasyon kaydında gerçek doğum tarihi ise 21 Ekim 1990 olarak görünse de Liga Portugal'da geçmişte yapılan ve henüz güncellenmeyen kayıt 13 Ocak 1995 olarak yer alıyor.

Portekiz basınından A Bola'nın temasa geçtiği AVS kulübünden bir kaynak, kaydın gerçek yaş olan 35 ile yapıldığını ancak Liga Portugal'ın henüz sayfasını güncellemediğini açıkladı.

Haberde, Yeşil Burun Adalı futbolcunun geçen mayıs ayında belgeleri tahrif etme ve değiştirme şüphesiyle Yeşil Burun Adaları'nda tutuklandığı da hatırlatıldı.

Publico gazetesinde geçen eylül ayında çıkan haberde ise Carlos Ponck'un 2017'de Benfica forması giyerken Portekiz kulübünün o dönemki başkanı Luis Filipe Vieira'nın, futbolcunun doğum tarihinin tahrif edildiği konusunda uyarıldığı ancak durumu görmezden geldiğini bildirmişti.

Carlos Ponck 2019-2022 yılları arasında Başakşehir'de forma giymişti. Ponck 2021-22 sezonunun ikinci yarısını ise Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti.

İlgili Konular: #gözaltı #Portekiz #Carlos Ponck

