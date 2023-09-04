Adı Fenerbahçe ile anılan Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması

Yayınlanma: 04.09.2023 - 19:52

Güncelleme: 04.09.2023 - 19:52

Transferde 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkan oyunculardan Jorginho için menajeri açıklama yaptı.

Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak" dedi.

2024 YILINDA DEVAM EDİYOR

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

JORGINHO KİMDİR?

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan Jorginho, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı. Arsenal'ın yanı sıra Verona, Sambonifacese, Napoli ve Chelsea'de forma giydi.