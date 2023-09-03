Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava, kendi evinde kayıp!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Süper Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Zilina'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 21:24
Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava, kendi evinde kayıp!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, sahasında Zilina ile karşılaştı.

City Arena'da oynanan maçı Zilina 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 59. dakikada Stojchevski ve 62. dakikada Addo attı.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Fenerbahçe Spartak Trnava ile gruptaki ilk maçını 5 Ekim'de deplasmanda, ikinci maçı ise 14 Aralık'ta kendi sahasında oynayacak.

Ligin bir sonraki haftasında Trnava, Michalovce ile karşılaşacak. Zilina ise Dukla'yı konuk edecek.


Player Alanı
Spartak Trnava Zilina fenerbahçe uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland, puanı son anda kurtardı

Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland, puanı son anda kurtardı
CANLI: Ankaragücü - Fenerbahçe

CANLI: Ankaragücü - Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Livakovic gelişmesi

Fenerbahçe'de Livakovic gelişmesi

En Çok Okunan Haberler