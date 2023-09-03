Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava, kendi evinde kayıp!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Süper Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Zilina'ya 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, sahasında Zilina ile karşılaştı.
City Arena'da oynanan maçı Zilina 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 59. dakikada Stojchevski ve 62. dakikada Addo attı.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Fenerbahçe Spartak Trnava ile gruptaki ilk maçını 5 Ekim'de deplasmanda, ikinci maçı ise 14 Aralık'ta kendi sahasında oynayacak.
Ligin bir sonraki haftasında Trnava, Michalovce ile karşılaşacak. Zilina ise Dukla'yı konuk edecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Gerçek ortaya çıktı!
- Muslera'dan 16 yıl sonra bir ilk