Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava, kendi evinde kayıp!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 21:24

Güncelleme: 03.09.2023 - 21:24

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, sahasında Zilina ile karşılaştı.

City Arena'da oynanan maçı Zilina 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 59. dakikada Stojchevski ve 62. dakikada Addo attı.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Fenerbahçe Spartak Trnava ile gruptaki ilk maçını 5 Ekim'de deplasmanda, ikinci maçı ise 14 Aralık'ta kendi sahasında oynayacak.

Ligin bir sonraki haftasında Trnava, Michalovce ile karşılaşacak. Zilina ise Dukla'yı konuk edecek.