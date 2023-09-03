Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland, puanı son anda kurtardı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lyngby ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Lig'inde Lyngby'a konuk oldu.
Lyngby Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU
Lyngby'nin golünü 31. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti. Nordsjaelland'a beraberliği getiren gol ise 90+7. dakikada Kian Hansen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Nordsjaelland, maç fazlasıyla 1. sırada konumlandı. 8 puana yükselen Lyngby ise 8. sırada yer aldı.
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü evinde, 30 Kasım Perşembe günü ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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