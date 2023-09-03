Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland, puanı son anda kurtardı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lyngby ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 19:09
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland, puanı son anda kurtardı
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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Lig'inde Lyngby'a konuk oldu.

Lyngby Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU

Lyngby'nin golünü 31. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti. Nordsjaelland'a beraberliği getiren gol ise 90+7. dakikada Kian Hansen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Nordsjaelland, maç fazlasıyla 1. sırada konumlandı. 8 puana yükselen Lyngby ise 8. sırada yer aldı.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü evinde, 30 Kasım Perşembe günü ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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Nordsjaelland Lyngby Danimarka fenerbahçe uefa avrupa konferans ligi

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