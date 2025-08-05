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Adı Fenerbahçe ile anılıyor: Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na 3 öneri!

Adı Fenerbahçe ile anılıyor: Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na 3 öneri!

5.08.2025 09:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyor: Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na 3 öneri!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, transferde adı sarı-lacivertli takım ile anılan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye olası transferiyle ilgili TV 100 ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmemeye alışık olmanız gerekir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe’ye geldiğimde tecrübe ettim.”

"Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor. Ne demek istiyorum? Dışarıda seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. O yorumcu beni sevdi, bu yorumcu beni sevmedi diye hiç düşünmeyeceksin. Her türlü baskıyı ve zorluğu normal kabul edeceksin. Her tercih bir vazgeçiştir."

"KEREM'E 3 ÖNERİM VAR"

"Kerem'in kesinlikle arafta kalmaması gerekir.. Çin bedduası vardır, "arada kal" diye.. arada kalmayacaksın işte.. Kerem son yılda büyük çıkış kaydetti; Türkiye'de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar.. ona kendini Fenerbahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var:" 

1- "Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun ve sahada, saha dışında her an meydan okumaya hazır olsun.."

2- "Fenerbahçe camiasının en büyük özelliği forması için terini sonuna kadar akıtan herkese sahip çıkmasıdır.. mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir.."

3- "Bizim zamanımızda farklıydı ama uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe'deki profilleri değiştirdi, rating ve takipçi kovalayan tüm yorumcular oyunculara çullanmayı marifet sanıyor artık.. Kerem bunlara da kulak asmayacak.. ne kadar çabuk işini yapıp, aidiyet sergilerse o kadar çabuk kabul görür.. g.saray'ı geride bırakacak, Fenerbahçe'ye sarılacak.."

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