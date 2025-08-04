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Fenerbahçe'de ayrılık: Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de ayrılık: Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu!

4.08.2025 23:17:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de ayrılık: Miha Zajc'ın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc'ın Dinamo Zagreb'e transfer olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Hırvat orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın yeni takımı açıklandı.

Hırvat ekiplerinden Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hırvat ekibi, Sloven oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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"ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUM"

Dinamo Zagreb'e transfer olmaktan mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, sarı-lacivertli formayı 121 maçta giydi. Bu maçlarda ise 20 gol atıp 7 de asist yaptı.

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