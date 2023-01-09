Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın'dan flaş paylaşım!
Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Akaydın'ın paylaşımında, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadeleri yer aldı.
Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atacağı haberleri çıkan 28 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, kulübü Adana Demirspor'u etiketledi ve "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini yazdı.
MONTELLA YANIT VERMİŞTİ
Samet Akaydın'ın bu paylaşımı, Adana Demirspor'a veda olarak yorumlandı.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir karşılaşması sonrası Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transferi için gelen soru karşısında, Samet'in sakatlığı ve cezası olmamasına rağmen "Samet gelecek maçta yok" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Son ankette çarpıcı sonuçları: Oyları yine eridi
- 'Bütün Kemalistler ve milliyetçiler tasfiye edilecek'
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Kılıçdaroğlu'na çattı: Benzini sen mi doldurdun!
- İstanbul'da korkunç cinayet: 2 kadını katletti!
- Soylu komşu çıktı