Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Andrea Pirlo'dan Fabio Borini açıklaması
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. İtalyan teknik direktör, Fabio Borini'nin olası transferi hakkında, "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem" ifadelerini kullandı.
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Fabio Borini'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Takımla ilgili konuşan İtalyan teknik direktör, "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık" dedi.
Fabio Borini
FABIO BORINI AÇIKLAMASI
Futbolcularına güvendiğini söyleyen Pirlo "Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
Adı büyük takımlarla anılan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir" diye konuştu.
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