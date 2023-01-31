Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Andrea Pirlo'dan Fabio Borini açıklaması

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. İtalyan teknik direktör, Fabio Borini'nin olası transferi hakkında, "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 23:01
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Andrea Pirlo'dan Fabio Borini açıklaması
Abone Ol google-news

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Fabio Borini'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımla ilgili konuşan İtalyan teknik direktör, "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık" dedi.

Fabio Borini

FABIO BORINI AÇIKLAMASI

Futbolcularına güvendiğini söyleyen Pirlo "Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Adı büyük takımlarla anılan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir" diye konuştu.


Fabio Borini Andrea Pirlo Fatih Karagümrük transfer

İlgili Haberler

Son dakika: Emre Demir resmen Fenerbahçe'de

Son dakika: Emre Demir resmen Fenerbahçe'de
Kayserispor Onur Bulut'u resmen açıkladı: Fenerbahçe ile anlaşma tamam

Kayserispor Onur Bulut'u resmen açıkladı: Fenerbahçe ile anlaşma tamam
Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer iddialarına yanıt

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun menajerinden transfer iddialarına yanıt

En Çok Okunan Haberler