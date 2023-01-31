Kayserispor Onur Bulut'u resmen açıkladı: Fenerbahçe ile anlaşma tamam

Süper Lig ekibi Kayserispor, 28 yaşındaki futbolcu Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda iki kulübün anlaştığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 21:31
Kayserispor Onur Bulut'u resmen açıkladı: Fenerbahçe ile anlaşma tamam
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Onur Bulut

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME HALİNDE"

Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek" dedi.


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