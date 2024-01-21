Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü yanıtı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in sportif direktörü Andrea Berta, transferde adı Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Çağlar Söyüncü hakkında açıklama yaptı. Berta, "Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:22
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü yanıtı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği milli stoper Çağlar Söyüncü için kulübü Atletico Madrid'den açıklama geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta, "Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto, istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil" açıklaması yaptı.

ÇAĞLAR'IN TERCİHİ FENERBAHÇE

Milli stoperin, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandığı ileri sürülmüştü.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maça çıktı.


Çağlar Söyüncü haberleri fenerbahçe haberleri atletico madrid haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı!

Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı!
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-0 Samsunspor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe 1-0 Samsunspor
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı...

Eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı...

En Çok Okunan Haberler