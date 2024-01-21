Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü yanıtı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in sportif direktörü Andrea Berta, transferde adı Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Çağlar Söyüncü hakkında açıklama yaptı. Berta, "Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği milli stoper Çağlar Söyüncü için kulübü Atletico Madrid'den açıklama geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta, "Çağlar Söyüncü için Milan ve Porto, istediğimiz şartları karşılıyor. Onlarla anlaşabiliriz. Mevcut koşullarda Fenerbahçe bizim için bir seçenek değil" açıklaması yaptı.
ÇAĞLAR'IN TERCİHİ FENERBAHÇE
Milli stoperin, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandığı ileri sürülmüştü.
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maça çıktı.
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