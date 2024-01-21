Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı!
Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Boşnak futbolcu Rade Krunic'e ilk 11'de şans vermedi.
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kupadaki Adanaspor maçında 11'de görev verdiği Rade Krunic'e Samsunspor karşılaşmasında 11'de görev vermedi.
YÜZDE 75 HAZIR DEMİŞTİ
İsmail Kartal, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Boşnak futbolcunun yüzde 70-75 hazır olduğunu söylemişti.
Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde:
Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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