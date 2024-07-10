Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Avrupa devi Youssef En-Nesyri için devreye girdi!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 10.07.2024 - 09:53

Sevilla forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Youssef En-Nesyri için Roma'nın yeniden devreye girdiği iddia edildi.

ROMA 9 NUMARA ARIYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından Roma'da 9 numara arayışları devam ediyor.

38 MİLYON EURO'LUK TALEP

Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon Euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA İSTİYORLAR

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Sevilla, golcü futbolcusu için 20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon İspanyol ekibinde çıktığı 41 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.