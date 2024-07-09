Galatasaray'da yeni sezon planlaması: Hangi yabancı oyuncular ayrılacak?

Yayınlanma: 09.07.2024 - 18:05

Güncelleme: 09.07.2024 - 18:05

Son şampiyon Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz'da başladı. Sarı kırmızılılar, hazırlık döneminin ilk kampı için Avusturya'ya gitti.

Galatasaray'ın Avusturya kampına Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Hakim Ziyech katıldı. Sarı kırmızılıların kafilesinde Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban yer aldı.

TAKIMDAN AYRILACAK OYUNCULAR KAMPTA BELLİ OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 16 yabancı bulunan takımda ayrılacak oyuncuları bu kampta belirleyecek.

TRT Spor'un haberine göre Matias Ross, Oliviera ve Cicaldau yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılar ayrıca Tete ve Yusuf Demir'i de kiralamayı planlıyor. Yönetim, Ziyech ve Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmalarına izin verebilir.

Galatasaray, ilk etap Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi Lask ile karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi sonrasında 15 Temmuz'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile mücadele edecek. 18 Temmuz'da Slovak ekibi Trecin ile hazırlık maçı yapacak Galatasaray, Avusturya kampını noktalayıp İstanbul'a dönecek.Sarı kırmızılılar, ikinci etap yurt dışı kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Galatasaray, bu süreçte de İtalyan takımları Lecce ve Parma ile karşılaşacak.