Son dakika: Fenerbahçe'den Zimbru kadrosunda değişiklik!

Son dakika... Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacağı Zimbru maçı öncesi kadrosunda değişiklik yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:46
Son dakika: Fenerbahçe'den Zimbru kadrosunda değişiklik!
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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekip, kadroya Gustavo Henrique ve Diego Rossi yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ın eklendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."

FENERBAHÇE'NİN ZIMBRU MAÇI KADROSU

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.


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