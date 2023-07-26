Son dakika: Fenerbahçe'den Zimbru kadrosunda değişiklik!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 10:46

Güncelleme: 26.07.2023 - 11:02

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli ekip, kadroya Gustavo Henrique ve Diego Rossi yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ın eklendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."

FENERBAHÇE'NİN ZIMBRU MAÇI KADROSU

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.