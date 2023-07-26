Son dakika: Fenerbahçe'den Zimbru kadrosunda değişiklik!
Son dakika... Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacağı Zimbru maçı öncesi kadrosunda değişiklik yaptı.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kadrosunda değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli ekip, kadroya Gustavo Henrique ve Diego Rossi yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ın eklendiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir."
FENERBAHÇE'NİN ZIMBRU MAÇI KADROSU
Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.
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