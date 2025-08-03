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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

3.08.2025 14:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica, adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını verdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, kanat hedefi olarak belirlediği Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü Benfica'dan kötü haber geldi.

KADRODA TUTMA KARARI

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Portekiz temsilcisi, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SEBEBİ

Benfica'nın bu kararı almasından ki diğer sebep ise yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarından kaynaklanıyor. Lizbon temsilcisi, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'da Nice ekibine konuk olacak.

TEKLİF YOK, İLGİ VAR

Fenerbahçe, milli oyuncu için henüz bir resmi teklif sunmadı ama ilgi devam ediyor.

PERFORMANSI

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı. 

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