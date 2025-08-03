Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu: Brahim Diaz'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Bir süredir Fenerbahçe'ye de yazılan Brahim Diaz'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün 26. yaşını kutlayan Faslı kanat oyuncusunun geleceği şekillendi.

BRAHIM DIAZ İMZAYI ATIYOR

Birçok takımın gündeminde yer alan Brahim Diaz, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Fabrizio Romano, başarılı futbolcuyla ilgili haberi gece geç saatlerde geçti. Buna göre Diaz, doğum gününde Real Madrid ile yeni sözleşme imzalıyor.

TÜM ŞARTLARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Brahim Diaz'ın yeni sözleşme konusunda Real Madrid ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı ve kontratın imzaya hazır olduğu aktarıldı. Birçok teklife karşın oyuncunun tek isteğinin Real Madrid olduğu vurgulandı.

REAL MADRID 17 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Real Madrid, Brahim Diaz'ı 2018-19 sezonunun devre arasında Manchester City'den 17 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 56 maça çıkan Brahim Diaz, 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti.