Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Brezilyalı futbolcu derbiyi tribünden takip etti!

Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:24

Güncelleme: 20.05.2024 - 11:24

Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Rams Park'taki derbide sürpriz bir isim de tribünde yer aldı. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Matheus Saldanha karşılaşmayı tribünden izledi.

SNEİJDER İLE İZLEDİ

Saldanha, derbi için İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in olduğu locadan derbiyi takip etti.

Brezilyalı Saldanha'nın hangi takım için tribünde yer aldığı ise büyük bir merak konusu oldu. 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transferi için yaz döneminde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

33 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Saldanha'nın kulübü Partizan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Partizan'da bu sezon 33 maçta süre bulan Saldanha, 18 gol attı ve 5 asist yaptı.