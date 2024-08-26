Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Jayden Oosterwolde'nin pozisyonu penaltı mı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım tartışmalı poziyonları değerlendirdi.
Fred'in sarı kartı doğru karar mı?
Bülent Yıldırım: "İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Geç kalan Fred, kramponunun dışıyla vurmuş. Kontrolsüz bir faul yok. Sarı kart gerekmez."
Deniz Çoban: "Bu kadar erken böyle bir sarı kartı kullanıyorsanız, benim limitim bu anlamına gelir. Hakemin yönetim şeklidir. Geriye kalan 88 dakikadaki kararlarına bakarım. Normal standartta bu pozisyon en fazla uyarı olur. Fazlası olmaz. Umut vaad eden atak yok. Sportmenlik dışı değil. Kontrolsüz hareket yok. 1 dakika önce Szymanski'ye de bir faul yapıldı, o zaman o da sarıydı."
Bahattin Duran: "Bu pozisyonda çok tartışılacak bir şey yok. Bu yalnızca faul. Bu pozisyonda sarı kart çıkmamalı."
7. dakikada hava topu mücadelesinde Ali Sowe, Djiku'ya müdahalede bulunuyor mu? Ceza sahasında Ali Sowe, İsmail'e müdahalede bulunuyor mu?
Bülent Yıldırım: "Faul standartı ve maçtaki ikili mücadele dengesi bir türlü oturmadı. Ali Sowe, Djiku'yu göre göre kolunu çıkardı. Devamında Djiku yerdeyken top Fenerbahçe tarafından kazanıldığı zaman oyunu durdurma şansı vardı, durdurmadı. Atak devam etti. Kararsızlık yaşadı. Pozisyon devam etti, İsmail topu uzaklaştırdıktan sonra Ali Sowe net faul yaptı. Taban geldi. Burada da faul verilmedi. Az kalsın çarşı pazar karışıyordu. Üst üste fauller kaçtı."
Deniz Çoban: "Faul ve kart hatalarını konuşurken Turgut Doman'ın doğru yaptığı tek şey var, tüm pozisyonları doğru yerden izliyor ama hepsinde de hatalı karar verdi. Ali Sowe, Djiku'ya faul yapmıyor. Djiku biraz abartmış. Oyun kontrolü açısından top Fenerbahçeliler'deyken durdurması lazım, durdurmuyor. Rizesporlular'a geçince durduramıyor. Top Fenerbahçeliler'e geçiyor tekrar, İsmail'e açık bir faul yapılıyor. Onu da çalmıyorsunuz. Sonra top oyundayken oyunu durdurup hakem atışıyla oyuna başlıyorsunuz. Şuradan bir seminer yaparsınız aslında. Ali Sowe'nin İsmail'e yaptığı hareket sarı kart. Bütününe bakınca oyun kontrolü açısından çok sıkıntılı bir süreç. Oyun kontrolü anlamında yapılanlar oyuncuların iyi niyeti olmasa maçı bambaşka bir yere götürür."
Bahattin Duran: "Pozisyonda hakeme bakalım. Djiku yerde kaldı, sonra top Fenerbahçe'ye geçti, düdüğü ağzına götürdü çalacaktı vazgeçti. Sonra top Rizespor'a geçince değişik bir biçimde topu göstermeye başladı. İsmail'e yapılan hareket net faul. Djiku'ya yapılan faul veya değil, düdüğü ağzına götürüyorsan çalacaksın. Ben de İsmail'e yapılan hareket de sarı karta çok yakınım. Şuradaki 40 saniyeyi hakem çok kötü yönetti."
Oosterwolde'ye müdahale penaltı mı?
Bülent Yıldırım: "Çok basit sorularımız var. Bir, bu adil bir müdahale mi? İki, dikkatli bir müdahale mi, etki söz konusu mu? Üç, nunu sahada gördüğünüz zaman, orta göbekte buna faul verir mi vermez mi? Rizesporlu oyuncu kolunu çarpışmaya engellemek için mi öyle yapıyor, bu şarjın doğal sayılacak bir yan şartı var mı? Hayır. Fizik olarak kim avantajlı? Oosterwolde. Kolay penaltı, buna penaltı verilir mi diye teorik yorumlar gelebilir. Basit düşününce burada adil müdahale yok, arkadan itme yok. Oyun alanı içinde her hakem faul verir. Rakibi sürklase edip öne doğru itiyor. Bu pozisyon penaltı."
Deniz Çoban: "Turgut Doman, pozisyonu bulunduğu yerden göremez. Geçen sene de söylemiştim; dünya yansa Turgut Doman'ın bir tutam otu yanmıyor. Topun yeri değişiyor, kontak olacak ama hakem hareketlenmeye ihtiyaç bile duymuyor. Adil bir mücadele değil bu. Bu pozisyonun oyuncuyu bozup bozmadığını çözmek hakemin takdiri. Şahsi fikrim, Oosterwolde'nin durup beklemesindeki maksat şu; top yükseğe çıkmış, bekliyor, koşmaya devam etse top arkasına düşecek. Arkasında kalan oyuncu, sırtından yapıyor ve Oosterwolde'yi düşürüyor. Etki var ve penaltı. Hakeme göre etki yok ve penaltı değil. Sana göre bana göre olduğu için etkiyi çözmek hakemin işi. Bu pozisyon VAR'ın konusu değil. Bence pozisyon penaltı."
Bahattin Duran: "Olawoyin'in yaptığı hareket arkadan ve gayrınizami. Olawoyin, dirseği koyduktan sonra kolunu piston gibi kullanmıyor. Oosterwolde kendini kolay bırakıyor. Bu pozisyona penaltı verilse ağır bir karar olurdu, ucuz bir penaltı olurdu bana göre. UEFA buna 'cheap penalty' derdi. Penaltı verene ağzımı açmam. Riski alan oyuncu Olawoyin. Sana göre bana göre pozisyon. Oyunun devam etmesi çok yanlış değil."
Fred'e yapılan müdahale penaltı mı?
Bülent Yıldırım: "Net dikkatsiz müdahale, penaltı. Ceza alanı içinde dikkatsiz müdahale ve Fred'in kramponuna basılıyor."
Deniz Çoban: "Çok kolay pozisyon değil, kabul ediyorum. Top havadan gidiyor, hakemin aşağıya konsantre olamamış olmasını anlarım. Açık bir penaltı."
Bahattin Duran: "Benim için tartışmasız penaltı. Görebiliyoruz, ayağının yan tarafına basılıyor."
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