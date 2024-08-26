Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Jayden Oosterwolde'nin pozisyonu penaltı mı?

Fred'in sarı kartı doğru karar mı?

Bülent Yıldırım: "İki oyuncunun da topla oynama şansı var. Geç kalan Fred, kramponunun dışıyla vurmuş. Kontrolsüz bir faul yok. Sarı kart gerekmez."

Deniz Çoban: "Bu kadar erken böyle bir sarı kartı kullanıyorsanız, benim limitim bu anlamına gelir. Hakemin yönetim şeklidir. Geriye kalan 88 dakikadaki kararlarına bakarım. Normal standartta bu pozisyon en fazla uyarı olur. Fazlası olmaz. Umut vaad eden atak yok. Sportmenlik dışı değil. Kontrolsüz hareket yok. 1 dakika önce Szymanski'ye de bir faul yapıldı, o zaman o da sarıydı."

Bahattin Duran: "Bu pozisyonda çok tartışılacak bir şey yok. Bu yalnızca faul. Bu pozisyonda sarı kart çıkmamalı."