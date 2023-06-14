Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Bruma'nın son durumu belli oldu!
Braga'nın Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den kiraladığı Armindo Bruma'nın Portekiz kulübünde kalacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'den önceki sezonun devre arasında Braga'ya kiralanan Armindo Bruma, Portekiz temsilcisinde kalıyor.
Portekiz basınının haberine göre, Braga'nın Başkanı Antonio Salvador'un görüşmelerde Fenerbahçe'yi ikna ettiği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Bruma'nın Braga ile kalıcı bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Haberde Bruma için kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı yazıldı.
Armindo Bruma
4.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Portekiz basınından Record, önceki günlerde Braga'nın başkanı Salvador'un, Bruma için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro teklifte bulunduğunu öne sürmüştü. Transferin bu rakam üzerinden gerçekleşeceği ortaya çıktı.
Braga'da 21 maça çıkan Bruma, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
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