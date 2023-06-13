Son dakika... Fenerbahçe, 5 yıldızlı forma giydiği için PFDK'ye sevk edildi
Son dakika... Fenerbahçe, Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giydiği için PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.
TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde giydiği 5 yıldızlı formalar nedeniyle PFDK'ye sevk etti.
TFF Hukuk Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Futbol Disiplin Talimatı'nın 16. maddesinde yer alan kural ise şu şekilde:
MADDE 16 – ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI
(1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.
(2) Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.
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