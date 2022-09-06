Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Hatayspor'dan Ze Luis hamlesi!
Portekiz basını, Süper Lig ekibi Hatayspor'un Yeşil Burun Adalı futbolcu Ze Luis'i transfer ettiğini yazdı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Ze Luis'i kadrosuna katıyor. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ze Luis, Hatayspor'la yürüttüğü görüşmelerde sona geldi.
Portekiz basınından Sic Noticias'ın haberine göre Ze Luis, Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in kulüple olan sözleşmesi sona erdi.
Kariyerinde Porto, Braga, Spartak Moskova ve Lokomotif Moskova gibi kulüpler olan 31 yaşındaki forvet, 2 sezon önce Fenerbahçe ile anılıyordu ancak transferi gerçekleşmedi.
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