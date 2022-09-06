Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den şampiyonluk mesajı!
"Transfer süreci çok iyi geçti. Sayın Başkanımızla çok defa görüştük. Bana kulübü anlattı. Ali Başkanımız, bana ne kadar çok güvendiğini söyledi. 5-6 defa görüntülü olarak konuştuk. Bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni hissettim. Benden beklenen gol atmam. Ben de buraya goller atmak için geldim."
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