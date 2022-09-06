Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'den şampiyonluk mesajı!

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 18:22
<p>Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.</p>

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

<p>"Taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Bundan çok memnunum. Çok mutluyum. En iyi performansımla bu karşılamaya karşılık vermek istiyorum."</p>

"Taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Bundan çok memnunum. Çok mutluyum. En iyi performansımla bu karşılamaya karşılık vermek istiyorum."

<p>"Fenerbahçe'ye geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi, taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım. Herkes işini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Böyle olması çok iyi. Ancak, bu şekilde şampiyon olabiliriz."</p>

"Fenerbahçe'ye geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi, taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım. Herkes işini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Böyle olması çok iyi. Ancak, bu şekilde şampiyon olabiliriz."

<p>"Şu ana kadar işler çok iyi gidiyor. Çok iyi duruma geleceğim. Bir sonraki maça hazırlanmak ve takıma pozitif şeyler katmak için çalışıyorum."</p>

"Şu ana kadar işler çok iyi gidiyor. Çok iyi duruma geleceğim. Bir sonraki maça hazırlanmak ve takıma pozitif şeyler katmak için çalışıyorum."

<p>"Transfer süreci çok iyi geçti. Sayın Başkanımızla çok defa görüştük. Bana kulübü anlattı. Ali Başkanımız, bana ne kadar çok güvendiğini söyledi. 5-6 defa görüntülü olarak konuştuk. Bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni hissettim. Benden beklenen gol atmam. Ben de buraya goller atmak için geldim."</p>

"Transfer süreci çok iyi geçti. Sayın Başkanımızla çok defa görüştük. Bana kulübü anlattı. Ali Başkanımız, bana ne kadar çok güvendiğini söyledi. 5-6 defa görüntülü olarak konuştuk. Bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni hissettim. Benden beklenen gol atmam. Ben de buraya goller atmak için geldim."

<p>"Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem de İstanbul'da mutlu. Fenerbahçe bana çok güzel bir proje sundu. Karşılık güven ve sevgi nedeniyle diğer teklifleri geri çevirip Fenerbahçe'ye seçtim."</p>

"Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem de İstanbul'da mutlu. Fenerbahçe bana çok güzel bir proje sundu. Karşılık güven ve sevgi nedeniyle diğer teklifleri geri çevirip Fenerbahçe'ye seçtim."

<p>"Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Tüm dünya onu tanıyor. Bizim açımızdan çok olumlu olacak. Jesus ile çalışacak olmak büyük mutluluk. Bizler de iyi performans sergilemeliyiz. Kalitemizi ortaya koymalıyız. İleriye doğru güzel adımlar atmalıyız."</p>

"Jorge Jesus çok büyük bir hoca. Tüm dünya onu tanıyor. Bizim açımızdan çok olumlu olacak. Jesus ile çalışacak olmak büyük mutluluk. Bizler de iyi performans sergilemeliyiz. Kalitemizi ortaya koymalıyız. İleriye doğru güzel adımlar atmalıyız."

<p>"Antrenmanlarda kısa süredir buradayım. Çok kaliteli bir takımımız var. Kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligi de şampiyon bitirmek istiyoruz."</p>

"Antrenmanlarda kısa süredir buradayım. Çok kaliteli bir takımımız var. Kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligi de şampiyon bitirmek istiyoruz."

<p>"Rekabet sizleri güçlü hale getirir, takımın seviyesini yukarı çıkartır. Bu futbolun bir parçası. Takım içindeki rekabeti olumlu buluyorum."</p>

"Rekabet sizleri güçlü hale getirir, takımın seviyesini yukarı çıkartır. Bu futbolun bir parçası. Takım içindeki rekabeti olumlu buluyorum."

<p>"Türkiye Ligi gerçekten iyi bir lig. Farklı liglerde oynadım. Her ligin iyi kötü taraftarları vardı ama Türkiye Ligi, iyi bir lig."</p>

"Türkiye Ligi gerçekten iyi bir lig. Farklı liglerde oynadım. Her ligin iyi kötü taraftarları vardı ama Türkiye Ligi, iyi bir lig."

<p>"Tercih ettiğim numara 23. Hep bu numarayla başladım. Bu nedenle Fenerbahçe'de de 23'ü seçtim. Milli Takım'da da bu yüzden 23'ü seçiyorum."</p>

"Tercih ettiğim numara 23. Hep bu numarayla başladım. Bu nedenle Fenerbahçe'de de 23'ü seçtim. Milli Takım'da da bu yüzden 23'ü seçiyorum."

<p>"Vaktimi sürekli olarak sokakta geçiren bir çocuktum. Sokaklarda, parklarda... Arkadaşlarımla sokakta, parkta oynayarak futbola başladım. Benim gibi küçük kardeşim de futbol oynuyor."</p>

"Vaktimi sürekli olarak sokakta geçiren bir çocuktum. Sokaklarda, parklarda... Arkadaşlarımla sokakta, parkta oynayarak futbola başladım. Benim gibi küçük kardeşim de futbol oynuyor."

<p>"Benim için aile gerçekten önemli. Ailemle vakit geçirmek çok önemli. Aynı zamanda PlayStation da oynuyorum."</p>

"Benim için aile gerçekten önemli. Ailemle vakit geçirmek çok önemli. Aynı zamanda PlayStation da oynuyorum."

<p>"Ben basit yaşamaya çalışan biriyim. Figürleri, PlayStation'ı severim. Komplike biri değilim. PS'de futbol oynamıyorum, Call of Duty oynuyorum."</p>

"Ben basit yaşamaya çalışan biriyim. Figürleri, PlayStation'ı severim. Komplike biri değilim. PS'de futbol oynamıyorum, Call of Duty oynuyorum."

<p>"Büyük golcüleri seyrederek bu noktaya geldim diyebilirim. Dünya futbolundan Thierry Henry'i örnek alıyorum."</p>

"Büyük golcüleri seyrederek bu noktaya geldim diyebilirim. Dünya futbolundan Thierry Henry'i örnek alıyorum."

<p>"Sabırsızlıkla Fenerbahçe için goller atmak, kupalar kazandırmak istiyorum."</p>

"Sabırsızlıkla Fenerbahçe için goller atmak, kupalar kazandırmak istiyorum."

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