Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın yeni adresi belli oluyor!

06 Eylül 2022 Salı, 18:39

Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda süre alamayan Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e gitmeye hazırlanıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'ye, geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli forma altında 7 maça çıktı.