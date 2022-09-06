Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın yeni adresi belli oluyor!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak'ın Fatih Karagmrük'e transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 18:39
Fenerbahçe'de Burak Kapacak'ın yeni adresi belli oluyor!
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Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda süre alamayan Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e gitmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye, geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli forma altında 7 maça çıktı.


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